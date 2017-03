México buscará ante Trinidad y Tobago mantener el liderato en Concacaf

Con el objetivo de mantenerse en el primer sitio del hexagonal final de la Concacaf, la Selección Nacional de México visitará este martes a su similar de Trinidad y Tobago, en partido correspondiente a la cuarta fecha hacia la Copa del Mundo Rusia 2018.



La cancha del estadio Hasely Crawford será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo que dará inicio a las 19:00 hora local (17:00 del centro de México), con arbitraje del jamaiquino Valdin Legister.

El cuadro mexicano no fue brillante en su juego frente a Costa Rica, sin embargo, hizo lo necesario para lograr un triunfo muy importante que los ponen en lo más alto de la clasificación, además que ganan en el aspecto de la confianza.

Algunas personas no les puede gustar el estilo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, lo cual no se le puede recriminar porque los números le dan la razón y tiene al “Tri” en el primer sitio del hexagonal, lo que no sucedía desde hace 12 años.

Para este duelo el estratega no podrá contar con Rafael Márquez y con Jurgen Damm, quienes presentaron lesiones al final del juego del pasado viernes. Aunadas a la de Andrés Guardado que se perdió el juego de la tercera jornada.

Ante esta situación habrá cambios en la alineación, ya que es probable que Javier “Chicharito” Hernández no sea titular, luego que presentó un golpe en el muslo y podrían cuidarlo, aunque está latente la posibilidad de que se convierta en el máximo romperredes de la selección, sitio que comparte en este momento con Jared Borgetti con 46 goles.

Por su parte, el cuadro caribeño viene de lograr su primera victoria del hexagonal al dar cuenta de Panamá, resultado vital, ya que lo pone en la pelea, consciente que necesita de otro triunfo en condición de local.

Dennis Lawrence, técnico de los trinitarios que suman tres puntos en el quinto sitio, deberá ser inteligente para ir al frente y no dejar espacios que puedan ser explotados por su rival.