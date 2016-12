La Volpe califica de 'falta de respeto' ventilar intercambio América-Santos

Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado ya saben que sus días en América están contados, pero el hecho de que todo saliera a la luz días antes de la Final fue catalogado como una "falta de respeto" por Ricardo La Volpe.

Las Águilas han debido lidiar con la presión por la Final de este jueves y domingo contra Tigres combinada con los rumores o confirmaciones de intercambios, como sucedió con Osvaldito y Alvarado, ambos fichados por Santos, cuya directiva reveló los traspasos desde hace varios días.

"No creo que las directivas de América y Santos hubieran querido lo que pasó. Para mí es una falta de respeto, sin duda, más en la situación en la que estamos nosotros de cara a una final. Eso como técnico no me gusta, se escapó o filtró, pero ya la directiva sabrá cómo se cierra eso", expresó La Volpe durante el Día de Medios previo a la Ida de la serie por el título del Apertura 2016.

El timonel americanista aclaró que por estar en la final, América estaba obligado a negociar desde antes, cuando los demás clubes ya están en pretemporada y participan sin distracciones en el Régimen de Transferencias. Todo ello lo resumió con una "metáfora refresquera".

"Lo digo muy de frente porque así soy. Hay a quienes les gusta ser muy 'light', así como el refresco, como también hay Zero, pero deben entender que América no pudo ir al Draft y se adelanta una contratación en la que lógicamente entran jugadores", apuntó.

Mientras Ricardo La Volpe habló por espacio de 20 minutos con los medios en el día previo a la final de ida del Apertura 2016, su tocayo nunca llegó.

Ricardo Ferretti fue el gran ausente en el Día de Medios y la misma gente de la Liga desconocía si el entrenador de Tigres llegaría para dar declaraciones.

Finalmente, Tuca se guardó todos sus comentarios y habrá que esperar para ver si atiende los micrófonos al término del partido este jueves en el Estadio Azteca.