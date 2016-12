Con Paco Jemez, Cruz Azul jugará con los futbolistas que estén mejor

En el equipo de Cruz Azul jugará el que esté en mejor nivel sin importar su jerarquía, señaló el volante Richard Ruiz, quien destacó que con el técnico español Paco Jemez todos tienen la oportunidad de mostrarse.

“El que esté mejor jugará, el que no, no verá acción, para todos parejos, aquí no hay jerarquías, el que esté mejor jugará”, dijo en conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria.

Manifestó que el semestre anterior tuvo pocos minutos en la cancha porque no pudo mostrarse con Tomás Boy, algo que es completamente diferente con este nuevo cuerpo técnico.

“La temporada anterior no tuve la oportunidad de demostrar con Tomás, siempre estuve comprometido, pero no hubo oportunidad y hay para todos, el que esté mejor es el que va a jugar. Hay confianza para todos, hay que aprovecharla y disfrutar el momento”, indicó.

Sobre el estilo de juego y de trabajo que tiene el estratega ibérico, el ex jugador de Xolos señaló que ha sido muy diferente a lo que había experimentado durante su carrera.

“Es un sistema diferente, no me había tocado alguien como él con ese pateamiento en la cancha, poco a poco se va ir notando”, estableció.

Así mismo destacó que “se ha formado un buen equipo, ha llegado un buen entrenador, se nos está exigiendo, todos estamos trabajando al parejo, el equipo va por buen camino para llegar al 100 por ciento el sábado (en la fecha uno)”.