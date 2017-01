Perfecciona Osorio cuerpo técnico alterno para el verano

Ante lo cargado de la agenda de la Selección Mexicana para el verano de este año con la disputa de la Copa Confederaciones y la Copa Oro, Juan Carlos Osorio, DT del Tri ya perfila la conformación de dos cuerpos técnicos, el primero que vaya a Rusia para el torneo organizado por FIFA y otro para que comience la preparación del torneo de la Concacaf.

"La FMF tiene la propuesta por escrito, le presentamos dos cuerpos técnicos conformados por el cuerpo técnico nuestro, y por los cuerpos técnicos de las otras selecciones; los vamos a mezclar, la Federación elegirá quién va como asistente, a uno, quién se queda como primer entrenador aquí, entre otros aspectos para demostrar que las selecciones podemos trabajar juntos", dijo en conferencia de prensa.

Osorio también descartó la posibilidad de que Chivas sea el equipo que vaya en representación de México a la Copa Oro y de paso descartó que pueda contar con algún elemento que juegue en los dos torneos, pues más allá de la decisión de los equipos, la reglamentación de FIFA no lo permite.

"No lo hemos considerado (que Chivas vaya a Copa Oro), sería injusto con el resto de jugadores mexicanos, que quieren con los mismos derechos representar a este gran país en la selección nacional. Bajo nuestra gestión estarán los que consideremos en ese momento en mejores condiciones y/o por jerarquía.

"Alguien me hizo caer en cuenta que la última vez que eso sucedió fue Raúl (Jiménez), pero es imposible llevar el mismo equipo a las dos competencias. No me disgusta porque creo que para crecer los no consolidados deben ir con esa obligación y gracias a esa competencia tendremos más a Andrés Guardado, más Héctor Moreno y Rafael Márquez", manifestó el estratega colombiano.