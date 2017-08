Chivas registran tres empates y una derrota en cuatro jornadas del Apertura 2017

El argentino Matías Almeyda, entrenador de las Chivas de Guadalajara, dijo este miércoles que su equipo, sin ganar en las cuatro primeras jornadas del Apertura 2017, no está cerca del nivel que pretenden.

Tras levantar el título del Clausura 2017, en el arranque del actual Apertura suma tres empates y una derrota y en la quinta fecha buscará reaccionar al recibir al Puebla.

"No estamos como el torneo pasado y obviamente no estamos al nivel que pretendemos, eso está más que claro y no hay pretextos, hay que trabajar, mejorar y retomar el nivel que alguna vez mostró el equipo", dijo Almeyda en rueda de prensa tras el entrenamiento de este miércoles.

"Llama la atención que el campeón pierda y se está esperando, pero aguantaremos", añadió.

Por otra parte, Almeyda dijo que está inconforme por la suspensión de dos partidos que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Liga MX tras ser expulsado en el partido de la cuarta jornada ante el Monterrey, con el que perdieron por 4-1.

Aseguró que no insultó a los árbitros, no fue a su vestuario a reclamar al final del partido y que grabó todo en vídeo para protegerse pero no lo hará público, además señaló que existe un trato diferenciado de los árbitros hacia los técnicos.

El argentino contó que tras el penalti en contra de su equipo, que representó el 3-1 en contra, discutió la falta con el juez de línea, éste le levantó la voz y él lo cuestiono con la citada pregunta.

El técnico dijo que le llama la atención que a otros técnicos les advierten antes de expulsarlos "a la próxima se va, les dicen, y a mí me echaron y me dieron dos jornadas, así que saquen conclusiones de lo que pasa".

El lunes pasado, la Disciplinaria determinó para Almeyda una suspensión de dos partidos, un encuentro por la expulsión y otro por no retirarse al lugar indicado tras ser expulsado aunque este miércoles dijo que esa no es la información que él tiene.