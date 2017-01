Habrá campaña de Estado en Edomex

En la renovación de la gubernatura del Estado de México, habrá una campaña de Estado ya que el gobierno federal y el PRI están volcando recursos para asegurarse el estado de donde es originario el ejecutivo federal, por la que se dará una contienda electoral desigual, dijo el senador perredista Luis Sánchez Jiménez.

Entrevistado por El Punto Crítico, el legislador del sol Azteca aseguró que el PRD junto con el PRD tiene una estructura sólida y se espera que den la pelea por la gubernatura a pesar de las trampas y el aparato corporativista del PRI que tiene secuestrado al estado.

Respecto al fracaso de las negociaciones del PRD-PT para llegar a una alianza con Acción Nacional, dijo que no se cayó ya que no existía una alianza y tampoco hubo ruptura, ya que al interior del Sol Azteca había sectores que no le gustaba esa alianza ya que no se quería una coalición con el PAN que demostró en 12 años ser sólo ser el administrador de la corrupción del PRI y además de que no es democrático y autoritario.

Reiteró “El PRD no iba a ser una moneda de cambio”.

Reiteró que lo que se logró en buenos términos es la coalición con el Partido del Trabajo y se respetarán los procesos internos y cada partido escogerá uno de sus candidatos y al final ambos candidatos se sujetarán a una encuesta que al final decidirá quién será el abanderado de la Coalición. PRD hará elección abierta el próximo 5 de marzo mediante la encuesta. El consejo estatal abrirá a la ciudadanía los consejeros estatales.

Finalmente lamento que la alianza no se lograra con los cuatro partidos de izquierda por lo que es evidente que el PRI busque por todos los medios mantener el Estado el Estado de México