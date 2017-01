Revelan cartel para el Revolution Fest 2017

En este año de tantos festivales en Guadalajara, existe uno que se comienza a hacerse una tradición, se trata del Revolution Fest que ha revelado parte de su line-up, el cual lo encabezan los mexicanos de Zoé, Maldita Vecindad, Natalia La Furcade, y los electrónicos de Galantis y Richie Hawtin, pero ojo, es sólo la mitad del cartel, aseguran organizadores.

El festival repetirá sede, ya que nuevamente se llevará a cabo en el Club Hípico los Alamitos ubicado en la Colonia las Pomas en el Municipio de Tlaquepaque, a tres minutos de Periférico Sur.

Esta primera fase del cartel lo complementan Cartel de Santa, Oh Wonder, Reel Big Fish, Matador, Hito, Gondwana, Azul Violeta, Camilo Séptimo, Los Mater Plus, NSM PSM, Garigoles, Los Malavibra, Chingadazo de Kung Fu y Ray Coyote, quienes estarán distribuidos en los cuatro escenarios que se instalaran en el lugar.

Importante resaltar que en el line-up final, que se dará a conocer en próximos semanas, se incluirán de 10 a 12 agrupaciones más, las cuáles serán tanto nacionales, internacionales y headliners

En el evento organizado por Live Talent en conjunto con Ocesa, se esperan 25 mil personas quienes podrán adquirir sus boletos en fases, quedando de la siguiente manera

Boletos

1era fase: General $690 - Vip $1250

2da fase $850 - Vip $1500

3era fase $990 - Vip $ 1800

Día del evento $1050 - Vip $2000

.