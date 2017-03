Buscan llevar la historia de 'El Chapo' a la pantalla grande

Hollywood quiere recrear la historia del mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien durante años fue el narcotraficante más buscado del mundo y actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, tras ser extraditado.

El estudio Sony cuenta con los derechos del libro "Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord", de Cole Merrell y Douglas Century, sobre la captura del jefe del cartel de Sinaloa, informó el miércoles el sitio especializado The Hollywood Reporter (THR).

La publicación saldrá a la venta el 17 de octubre. Según THR, Sony quiere un gran director para esta producción y Michael Bay, quien dirigió Armageddon y Transformers, está en el tope de la lista.

Los estudios FOX también estarían preparando una cinta sobre el narcotraficante, basada en la novela de Don Winslow, que escribió un arresto ficticio del mexicano.

"El Chapo", que lideró el mayor imperio de droga de las Américas y protagonizó dos espectaculares fugas de cárceles de México, enfrenta un largo juicio en Nueva York, que aún no tiene fecha de comienzo.

Las autoridades de Estados Unidos se comprometieron con México a no aplicar la pena de muerte contra Guzmán a cambio de su extradición.