Con el deseo de conquistar el gusto de los mexicanos y latinoamericanos, el intérprete colombiano Manuel José promueve su álbum debut "Herencia romántica", del que se desprende el sencillo "Deja ya ese hombre".

El cantante indicó que ese tema ya cuenta con un video en los principales canales de difusión tanto en televisión tradicional como Internet.

Manuel José también hizo énfasis que en su afán de ganar un público fiel ha decidido no hablar más del caso que lo unía al cantante mexicano José José.

"Quiero demostrar que puedo volar muy alto, que es mi talento y mis ganas de llegar lejos lo que me impulsa; por eso saqué este primer disco en forma, con temas originales para iniciar mi camino y no que digan que me cuelgo del éxito de José José, a quien admiro infinitamente".

Dijo que le invade la alegría por estar en México; "es un sueño cumplido presentar mi disco con temas nuevos y tener el respaldo de la firma Universal Music para poder lanzar ese material desde la plataforma más importante que es México, y revivir el romanticismo en la música, como la gran apuesta que traigo".

El intérprete, quien tiene un gran parecido con José José, indicó que ha hecho un trabajo depurado en el tiempo en homenaje al cantante mexicano quien, dijo, es su mayor influencia.

"Pero llegó el tiempo de desmarcarme de ese gran cantante y hacer y proponer mi propio estilo, con canciones nuevas y en defensa del amor", subrayó.

Manuel José mencionó que el disco tiene un valor agregado: un DVD en el que se ve el registro del concierto con Sinfónica que en 2016 ofreció en el Centro Cultural Roberto Cantoral en el que incluyen "Masoquista", "Cuando amanezcas conmigo","Silencio", "uno de tantos", "Ya deja ese hombre" y "Sigo siendo el triste".

Cuestionado sobre su impulso con los temas de José José tras participar en un programa de televisión de concursos en Colombia, informó que en ese país editó un disco con temas de "El Príncipe de la Canción", "pero en realidad este es mi álbum debut, pues aquel sólo fue para mis seguidores del programa".

Por último, indicó que con la promoción de "Herencia romántica" pretende impactar a la comunidad latina que vive en Estados Unidos.

"Tengo confianza de que el romanticismo regresará a tocar los corazones de la gente y se acabe tanta violencia en el mundo", mencionó el cantante.