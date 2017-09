Linkin Park anuncia fechas para homenaje a Chester Bennington

La banda de rock Linkin Park ha anunciado en su página de Facebook las fechas de su concierto en el legendario Hollywood Bowl de los Ángeles para el próximo 27 de Octubre del presente año. Además, han prometido que será “Una noche inolvidable de música para hornar al hombre que conectó con tantas personas en el mundo”.

También publicaron el video oficial se su nuevo sencillo “One More Light”. Cabe destacar que la canción no estaba planeada para ser un sencillo, pero fue elegida por la banda por el significado que la letra tenía para el difunto vocalista, quién la escribió tras el suicidio de su mejor amigo Chris Cornell, vocalista de soundragon; y la conexión que muchos fans sintieron con la canción en las semanas posteriores a la muerte de Chester. Muchos de ellos tomaron esta canción como “una carta” de Chester al mundo con respecto al suicidio por el contenido de la letra, el cual habla sobre notar las señales en alguien que se suicidio y ayudar a una persona con depresión a ser feliz de nuevo. Traducido al español, el coro dice “¿Y a quién le importa si en un cielo con millones de estrellas, una de ellas se apaga? A mí, a mí me importa.”

Una estrella se apaga…

El pasado 20 de Julio, el mundo de la música descubrió el cuerpo inerte de Chester Bennington, quién se suicidó colgándose en un cuarto de su casa en Palos Verdes, Los Ángeles, dejando atrás a una esposa y seis hijos. La fecha de su muerte coincidió con el cumpleaños de su mejor amigo Chris Cornell, quién perdió la vida de la misma forma un año antes.

Chester era muy abierto sobre su batalla contra la depresión, las drogas y el alcohol, e incluso llegó a confesar que había considerado el suicidio debido al abuso sexual que sufrió cuando niño. De igual forma comentó que sus canciones eran una forma de darle ánimos a personas que pasaban por experiencias similares a la suya, y que esperaba que sus fans puedan encontrar la fuerza de encarar a sus demonios y salir victoriosos. Ante las cámaras y el mundo, Chester siempre se mostró amable y con una gran sonrisa en el rostro.

Después de su muerte, la banda creó una página para prevenir el suicidio. En ésta se brindan los teléfonos de ayuda en Estados Unidos, así como en el resto del mundo.

A dos meses de su muerte, el día 18 de septiembre, la viuda de Chester publicó un video del vocalista a 36 horas antes de su muerte. En sus Twits, explicó:

“Es posible que este sea el twit más personal que haya hecho. Pero lo hago para que sepan que la depresión no tiene cara o síntomas muy visibles. Esto es como se veía su depresión 36 horas antes de su muerte. Él nos amaba tanto y nosotros a él.”

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k