Elige Morena a Sheimbaun como Coordinadora nacional

Toda vez que Claudia Sheinbaum, resultó ser la aspirante con mayor preferencia de los capitalinos, arriba del presidente del partido en la capital del país, Martí Batres, el jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal y el senador Mario Delgado, la actual jefa Delegacional en Tlalpan, será la próxima coordinadora de Morena en la Ciudad de México y, por ende, candidata de ese instituto político a la jefatura de Gobierno en el proceso electoral de 2018.

Lo anterior se desprende de los datos que arrojó la encuesta realizada por el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y la cual, se realizó el pasado fin de semana con ese objetivo, el identificar a través de este método, quien de estos aspirantes cuenta con mayor respaldo por parte de los habitantes de la Ciudad.

Antes de cualquier información oficial proporcionada por el partido, quien en todo momento se negó a dar detalles del proceso y de los resultados del mismo; fueron los propios aspirantes quienes adelantaron este resultado, aunque no de manera clara, sino tratando de evitar darlos a conocer.

Al concluir la reunión de los cuatro aspirantes en un hotel de la Colonia Roma, fue el senador, Mario Delgado, quien salió a decir, que era una mujer, quien había obtenido la mayor preferencia en esa encuesta.

Por otra parte, Martí Batres, lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter en donde publicó “La información que nos han dado: el más conocido, Martí Batres y la de mayor preferencia, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal en tercero”

Más tarde en esta misma red social, la propia Claudia Sheinbaum, escribió “Asumo con orgullo, responsabilidad y agradecimiento. ¡No vamos a defraudar!”

Por último, Ricardo Monreal, dijo que aceptó las reglas de la encuesta, y por ello, acepta los resultados, aunque, le hubiera gustado, dijo, una encuesta espejo. No obstante, dejó en claro “voy a honrar mi palabra”. Y aunque no va ser fácil aceptar una derrota, no abandonará a Morena.