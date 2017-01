Nace Carta Magna para la ciudad

A las 12:45 horas del martes 31 de enero, los capitalinos despertaron con una nueva Constitución. Se olvidaron los enconos, los discursos partidistas. Este día se celebró el nacimiento de una Carta Magna para la ciudad.

Previamente, a unas horas de concluir en plazo para entregar la primera Constitución CDMX, en los discursos de los diputados constituyentes, quedaron atrás las discusiones, los sinsabores, acusaciones, largas sesiones, cabildeos y discursos partidistas. Este día, después de 5 horas de retraso para iniciar la sesión, se aprobaron los últimos artículos pendientes y los transitorios con lo que se da paso a la primera carta magna de la capital.

Será éste martes 31 de enero, con una sesión solemne a las 5:00 de la tarde, que clausure los trabajos de la junta constitucionalista.

Atrás quedaron los discursos y pronunciamientos en comisiones y tribuna –por lo general siempre en contra-, de los diputados de Morena Jaime Cárdenas, Mayela Delgadillo, Patricia Ruiz Anchondo y Estela Damián.

Pese a ello, el morenista Jaime Cárdenas, en su última intervención en la tribuna de la vieja casona de Xicoténcatl, agradeció la paciencia de los diputados y pidió una disculpa al legislador Alejandro Bustos, con quien tuvo un roce en las primeras sesiones.

“Mi carácter es atrabancado, así soy. Si llegue a ofender a algún compañero como fue el caso del diputado Bustos, le extiendo mis más sinceras disculpas”, lo que desató un fuerte aplauso entre los asistentes.

Historia en todos los aspectos

Este lunes, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, informó que la Gaceta Parlamentaria se publicó en dos anexos, en la que iniciamos el 4 de enero del presente año y que concluyó el pasado 26 de enero de 2017.

“Fue una sesión de 20 días y son más de 200 hojas de la propia acta, y por eso la pasamos hasta ahorita, yo creo que ya tuvieron tiempo todos de revisarla con seguridad y con mucha atención. Por eso quiero, por cierto esa sesión duró aparte del 4 al 26 de enero, tuvo una duración de 137 horas con 25 minutos”, dijo.

Ha sido una de las sesiones más largas en la historia parlamentaria de México; la segunda sesión de mayor duración, fue la de un colegio electoral de 70 horas, agregó.

Preámbulo Constitución Ciudad de México

Previo a la discusión de los artículos transitorios, se discutió el Preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México que fue redactado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El Preámbulo quedó de la siguiente forma:

In quexquichcauh maniz cemanahuac, aic tlamiz, aic polihuiz, in itenyo, in itauhca Mexihco Tenochtitlan

“En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan”

Tenoch, 1325.

En la cercanía del séptimo centenario de su fundación, la Ciudad de México se otorga esta Constitución Política. Al hacerlo rememora sus incontables grandezas, hazañas y sufrimientos. Rinde homenaje a los creadores de sus espacios y culturas, a los precursores de su soberanía y a los promotores de su libertad.

Honra su legado y rinde homenaje a todas las comunidades y periodos históricos que le antecedieron, asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Ciudad intercultural y hospitalaria. Reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera y de todos los continentes.

Esta Constitución es posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y la resistencia histórica contra la opresión. Es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática.

La Ciudad pertenece a sus habitantes. Se concibe como un espacio civilizatorio, ciudadano, laico y habitable para el ejercicio pleno de sus posibilidades, el disfrute equitativo de sus bienes y la búsqueda de la felicidad.

Reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador del orden democrático. Busca la consolidación del Estado garante de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas.

Guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa común y restauremos, por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos, la transparencia de esta comarca emanada del agua. Seamos ciudadanas y ciudadanos íntegros y leales al nuevo orden constitucional. Espejo en que se mire la República, digna capital de todos los mexicanos y orgullo universal de nuestras raíces.

Renuncias en medio de la polémica

Los primeros legisladores en tirar la toalla fueron el senador y líder de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida y el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo.

Ambos legisladores argumentaron que los trabajos en la Asamblea Constituyente no eran compatibles con sus actividades políticas y sindicales.

Asimismo, en ésta Asamblea Constituyente pasará a la historia el paso sin pena ni gloria del diputado-actor Damián Alcázar, quien se distinguió por sus constantes faltas y sus confrontaciones con los reporteros de la fuente por su desdén al trabajo legislativo.

Soy “un ciudadano libre” y mis faltas son por el exceso de trabajo como acto; además, se defendió al asegurar que trabajó vía Internet e incluso “debatió con sus compañeros de bancada” cuando estaba en el extranjero. Ese mismo día, le siguió el escritor Fabrizio Mejía –también de Morena- quien solicitó licencia argumentando “No serviré de aval a una Constitución neoliberal”.

El escritor acusó al proceso legislativo por no atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Además denunció que el Partido Revolucionario Institucional tiene una sobrerrepresentación dentro de la asamblea, lo que sesga prácticamente cualquier decisión.

Pero sin duda, uno de los momentos más complicados para la Asamblea Constituyente y la bancada de Morena, fue la renuncia del pintor Mardonio Carballo, quien renunció a la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes por presuntos actos de racismo en su contra.

El escándalo escaló hasta el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que emitió una recomendación a la Asamblea Constituyente y se le ofreciera una disculpa pública a Mardonio Carballo.

Ante la recomendación realizada por la Copred, los grupos parlamentarios se deslindaron de tales señalamientos y se pronunciaron porque el poeta Carballo regrese al órgano legislativo para explicar y dar nombres de quienes cometieron actos de discriminación en su contra.

La reunión nunca se concretó.

Sin embargo, entrepasillos, varios constituyentes señalaron que el principal problema por el cual renunció Mardonio Carballo fue su incapacidad para dirigir las reuniones de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y sobretodo, no seguir “la línea” morenista, lo cual le fue reclamado en varias ocasiones -algunas en broma y otras en forma airada- por sus compañeras de bancada.

Conforme crecía el escándalo de racismo, cada vez se fortalecía la versión la versión que los constantes pleitos Mardonio Carballo con sus compañeras de bancada Patricia Ruiz Anchondo y María del Consuelo Sánchez Rodríguez, fue la gota que derramó el vaso y en consecuencia renunció a la presidencia de la Comisión.

La Presidenta sin trono

La perredista Marcela Lagarde, quien fue presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, se distinguió por sus continuas pifias, huecos y perder el control en más de una ocasión del orden de las reuniones.

En muchos de los casos, el panista Carlos Gelista siempre fue el apagafuegos de las meteduras de pata de la diputada perredista.

Los reservistas

Fueron cuatro partidos políticos (PRD, Morena, Encuentro Social y PVEM) y un diputado, los que se distinguieron por ser los que más reservas presentaron a los artículos constitucionales. Pero sin duda, Jaime Cárdenas, el llamado “Diputado del No”, llegó a presentar hasta 10 propuestas de redacción a un párrafo, mismas que le eran rechazadas de inmediato.

Comisión a punto de convertirse en ring de box

Una sesión de la Mesa de Consultas de la Asamblea Constituyente fue el escenario de un conato de bronca, después de que el diputado Constituyente de Morena, Jaime Cárdenas intentara agredir a golpes al legislador del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Bustos.

Al calor de la discusión, el diputado de Morena parecía abandonar el salón de trabajo, sin embargo, en un movimiento sorpresivo golpeó la espalda del diputado del PVEM. En ese momento el diputado Andrés Millán Arroyo de Encuentro Social evitó que la cosa pasara a mayores.

Éste problema no se habría conocido de no haber sido por la filtración de un video que tomó uno de los asesores a los medios de comunicación.

Temas polémicos

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México abordó temas espinosos y controvertidos como el Matrimonio igualitario, el ambulantaje, el intento de madruguete para imponer la Plusvalía a los inmuebles de los capitalinos, la legalización de la mariguana, Aborto y eutanasia, revocación de mandato, derecho a manifestarse, derecho a la autodeterminación personal, el voto a los 16 años, la prostitución, y los derechos de la población LGBTTTI.