Aumenta inseguridad en los últimos meses en CDMX

La vicecoordinadora de Morena en la Asamblea Legislativa, Beatriz Rojas Martínez, denunció el severo incremento de delitos de Alto Impacto acontecidos durante el mes de mayo del presente año.

La legisladora sostuvo que de acuerdo con datos de la propia Procuraduría local, durante el mes de abril se atendieron 17 mil 135 carpetas de investigación; mientras que en el mes de mayo se captaron 19 mil 942 denuncias, es decir se registró un incremento de 2 mil 807 más delitos de Alto Impacto Social.

Con lo anterior demostramos, expresó enérgicamente, que no es un asunto de percepción como señala el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera. Los números no mienten, agregó, pero también están aquellas personas que no denuncian.

Rojas Martínez señaló que debido a este incremento de ilícitos, la percepción de seguridad pública en la población de la Ciudad de México, es negativa, pues el 88.87 por ciento de los habitantes se sienten inseguros. Según datos estadísticos publicados por el INEGI, agregó, en el mes de marzo del presente año, sólo el 11.13 por ciento de la población califica como segura a la capital del país.

Los datos publicados por el INEGI, informó, encuentran su soporte en el grave incremento de delitos como el Robo de Vehículo, que en sólo un mes paso de 837 a 953; el Robo a Transeúnte que incrementó de 562 a 663; el Robo a Negocio con violencia que va de 133 a 221; sin contar el aumento significativo en otros delitos como el Robo a Casa Habitación, Robo a Cuenta Habientes, Robo en el Transporte a Pasajeros en el Metro, Taxi y Microbús.

Falta señalar además, dijo, la extorsión y el pago de piso que tanto los comerciantes establecidos, como los semifijos o ambulantes, pagan a grupos delincuenciales, que si bien, oficialmente no existen en nuestra ciudad, todos los días están presentes en las páginas rojas de la prensa escrita, denunció.

No debemos olvidar, recordó la diputada de morena, que desde el 24 de junio, la Procuraduría General de Justicia, se encuentra acéfala, mientras que él jefe de Gobierno, en su carácter de presidente de la CONAGO, hace a un lado los problemas que vivimos y olvida que existen zonas de alto riesgo en delegaciones como Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero (Cuautepec, Martín Carrera, Gabriel Hernández, Juan González Romero, etc.), Cuauhtémoc (Centro Histórico, Tepito, Condesa, Roma, etc.), Venustiano Carranza (Morelos, Romero Rubio, La Merced, etc.), entre otras.

Miguel Ángel Mancera se preocupa más en publicitarse, en apoyar a otras entidades, lo cual no reprobamos, pero sí le exigimos las mismas acciones y preocupaciones por nuestra ciudad, expresó Rojas Martínez.

Por lo expuesto, la también vicecoordinadora de morena exigió a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, dedicarse a cumplir de lleno con sus obligaciones, tanto administrativas, como de servicios, entre los que se incluye la SEGURIDAD PÚBLICA.

Lo anterior, a efecto de proteger la integridad de las personas y sus bienes, así como prevenir la comisión de delitos. Es urgente, finalizó, que dejen de utilizar sus encargos como plataforma política para alcanzar posiciones electorales, que les garanticen seguridad jurídica a través del fuero.