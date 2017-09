Sólo 103 escuelas re-abrirán sus puertas.

24 de Sept. de 17, CDMX. – Sólo 103 de 9,000 escuelas de la Ciudad de México han recibido la luz verde para re-anudar clases este lunes, 25 de septiembre, después de que se revisaron sus estructuras para asegurar la seguridad de todos los alumnos a consecuencia del sismo ocurrido el pasado martes.

En conferencia de prensa conjunta, Aurelio Nuño, Titular de la secretaría de Educación Pública (SEP), y Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, indicaron que el regreso a clases será gradual debido a la intensiva labor de revisar las estructuras de cada inmueble, sin embargo, recalcaron que este trabajo se realizará todos los días hasta cubrir en su totalidad a las escuelas de la capital.

“Ninguna escuela, ni privada ni pública, va a poder abrir ni va a poder operar si no tiene el certificado de seguridad estructural. Ninguna escuela que no esté en el listado que la SEP dará a conocer en su página, podrá abrir. No quiere decir que la escuela está dañada, sino que no se ha hecho la revisión.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Sólo aquellas escuelas, públicas y particulares, que exhiban este Dictamen en un lugar visible podrán reanudar clases. <a href="https://twitter.com/hashtag/RegresoAClasesCDMX?src=hash">#RegresoAClasesCDMX</a> <a href="https://t.co/h7o5K9EijB">pic.twitter.com/h7o5K9EijB</a></p>— Aurelio Nuño (@aurelionuno) <a href="https://twitter.com/aurelionuno/status/912105007004225541">September 25, 2017</a></blockquote>

Mancera señaló que el listado de planteles que pueden reanudar sus actividades será actualizado todos los días a las 17:00 horas en la página web de la SEP. Hasta ahora las escuelas que abrirán sus puertas este lunes son 56 planteles de educación básica, 26 planteles privados y 21 escuelas de nivel medio superior.

Revisa aquí las escuelas que ya pueden reanudar clases:

https://www.gob.mx/sep/documentos/escuelas-aptas-para-regreso-a-clases-ciudad-de-mexico

Además de esto, se informó que en las delegaciones dónde aún se encuentren servicios de emergencia, brigadas, calles cerradas y revisiones de inmuebles, no reanudarán actividades para evitar entorpecer el tráfico. Estas delegaciones son: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac.

Aunque bien intencionada, es posible que estas medidas puedan prestarse a la corrupción que ha afectado a construcciones, gobierno y otras industrias. Casos en los cuales los ciudadanos han sido quiénes reciben las terribles consecuencias de edificios mal construidos que se derrumbaron con el sismo, permisos de construcción y uso de suelo que no deberían de ser, e incluso establecimientos que deberían ser ilegales, pero que cuentan con todos los permisos... ¿Veremos lo mismo con el dictamen de seguridad estructural de las escuelas? Ojalá las personas tengan la moral y ética suficiente para que este no sea el caso.