Economía de EU depende en 10% de migrantes mexicanos

Un estudio de la plataforma de empleo Apli, basado en datos del gobierno estadounidense, expone que 10 por ciento de la economía en Estados Unidos depende del trabajo de inmigrantes mexicanos, al generar más de mil 500 millones de dólares anuales.

Por ello, de cumplirse la advertencia del presidente Donald Trump de expulsar a tres millones de extranjeros, también saldrían afectadas las industrias estadounidenses que dependen de su trabajo y su economía retrocedería, explica la plataforma online.

Las mayores pérdidas, apunta, se darían en los sectores financieros y de comercio, que representan 32.5 por ciento de la economía estadounidense, seguidos por fabricación y servicios, con base en la distribución por sector y la productividad de trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

La investigación de Apli refiere, con base en el U.S. Bureau of Labor Statistics, que 15 millones 342 mil mexicanos trabajan en Estados Unidos, de los cuales, 24 por ciento no tiene visado.

Además, en nueve de los 15 sectores de la economía, más de 20 por ciento de los trabajadores son mexicanos, detalla en un comunicado.

“La dependencia de la economía estadounidense de la mano de obra mexicana es enorme. Sin mexicanos, colapsarían industrias enteras. El impacto en la economía del país sería similar al que tuvo la crisis financiera de 2008”, expuso el cofundador de Apli, José María Pertusa.

El reporte también señala que el sector de la construcción sería el más afectado en la Unión Americana toda vez que de un millón 780 mil trabajadores con los que cuenta, 18 por ciento son de origen mexicano.

Destaca que la industria tiene un índice de desempleo de 4.5 por ciento, el menor en 10 años, por lo que sin mexicanos habría escasez de trabajadores incluso para construir el muro fronterizo.

La alimentación también depende de los mexicanos, ya que 364 mil connacionales trabajan en la agricultura y pesca estadounidense, aunado a que 20 por ciento de los trabajadores dedicados al cultivo son mexicanos; así como 22 por ciento de los dedicados a la matanza y procesado de animales.

Además, 16 por ciento de los trabajadores en restaurantes son mexicanos y 10 por ciento labora en los sectores de ocio, hospitalidad, transporte, minería, hidrocarburos, comercio y servicios profesionales.