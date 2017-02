Banxico aumenta tasas de interés

El banco central de México aumentó el jueves en 50 puntos base su tasa de interés clave a 6.25 por ciento para contrarrestar el contagio de la depreciación de la moneda y las alzas de las gasolinas al resto de los precios, así como anclar las expectativas de inflación.

Con el alza, que estuvo en línea con las expectativas de analistas según un sondeo de Reuters, la Tasa de Interés Interbancaria alcanzó su mayor nivel desde marzo de 2009, cuando los mercados internacionales colapsaron en medio de la crisis financiera global.

El banco elevó el año pasado en cinco ocasiones la tasa para tratar de contrarrestar las presiones inflacionarias ante el debilitamiento del peso, que se acentuó por el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

El jefe del banco central, Agustín Carstens, dijo que el alza en la tasa no debería tener un impacto considerable en el crecimiento de la economía.

"Nosotros pensamos que no debería ser considerable, sobre todo por el hecho de que estamos iniciando de un nivel de tasas históricamente muy bajas", dijo Carstens a la cadena Radio Fórmula.

"Si uno calcula la tasa de interés real es una tasa de interés real muy baja, entonces nosotros pensamos que precisamente por el hecho de que fuimos oportunistas cuando pudimos bajar las tasas, y lo hicimos, ahorita el proceso de respuesta ante estos choques no debería ser tan costoso desde el punto de vista de la actividad económica", añadió.

El Gobierno mexicano espera que la economía crezca este año entre un 2.0 y un 2.6 por ciento.

El peso mexicano extendió ganancias tras conocerse la decisión de política monetaria, aunque luego las redujo ligeramente para cotizar en 20.3820 por dólar alrededor de las 13.25 hora local (1925 GMT).

Banxico dijo que seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio y de las cotizaciones de las gasolinas al resto de los precios.

Reiteró que seguirá de cerca la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos y la evolución de la brecha del producto.

"Esto, con el fin de estar en posibilidad de continuar tomando las medidas necesarias para lograr la convergencia eficiente de la inflación al objetivo de 3.0 por ciento", dijo en su comunicado de política monetaria.

La inflación interanual se aceleró en enero a su mayor nivel desde septiembre de 2012, a un 4.72 por ciento, por los ingentes incrementos en los precios de las gasolinas el mes pasado, de hasta un 20 por ciento, así como del gas doméstico.

Banxico dijo que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado, pero aclaró que en los últimos meses de 2017 y en 2018 la inflación general y subyacente podrían retomar la convergencia hacia el objetivo del 3 por ciento +/- un punto.

Además, advirtió que ante los recientes anuncios de intención de políticas por parte del nuevo Gobierno de Estados Unidos, "ha surgido la posibilidad de que efectivamente se implementen medidas que en algún grado podrían obstaculizar su relación con México".

"Este escenario ha influido ya en la confianza de los consumidores y empresas, en la inversión extranjera directa y en los flujos de remesas hacia el país. Se considera que el balance de riesgos para el crecimiento siguió deteriorándose", dijo.

Y hay quienes ya anticipan más alzas.

"Definitivamente yo no dudo que esta no es ni la última ni la más agresiva, los factores de riesgo están presentes y se pueden agravar. Yo no descartaría que la tasa de interés pudiera acercarse a los dos dígitos hacia finales del año", dijo Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics.