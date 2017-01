Incrementa 79% secuestro en actual sexenio: Miranda de Wallace

El delito del secuestro se incrementó en 79 por ciento en los primeros cuatro años de la presente administración en comparación con el sexenio anterior, señaló la asociación Alto al Secuestro, quien aseguró que en 21 estados y municipios gobernados por el PRI encabezan las listas.

Indicó que de diciembre de 2012 a 2016 se registraron 8 mil 833 secuestros, mientras que en diciembre 2006 a diciembre de 2010 fueron sólo 4 mil 937.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación, dijo que en 22 entidades se incrementó este delito, entre ellos Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Campeche, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro.

También Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas "gobernados por el PRI cuando este delito alcanzó sus niveles más altos".

En ese sentido agregó que la federación ha respaldado a los estados en la lucha contra la privación ilegal de la libertad. En el cuatrienio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, acotó, atendió 3 mil 215 secuestros, es decir, el 36 por ciento total de las denuncia.

"Pese a ello la Procuraduría General de la República sigue sin tener la Unidad Antisecuestro con suficiente personal y tecnología para atender la magnitud de secuestros que las entidades dejan de atender. Hoy cuatro de cada 10 secuestros son atendidos por la PGR".

Añadió que en la actualidad no se logra erradicar el secuestro en México pues el año pasado hubo mil 850 denuncias y en 2015, mil 839. "Estamos prácticamente igual. No hay avances para erradicarlo. En 2016, Estados de México, Veracruz, Tamaulipas tuvieron el mayor número de este delito. Por el contrario, en Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Yucatán no hubo secuestros denunciados en este periodo".