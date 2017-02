Presencia del Ejército en las calles ha aumentado la violencia: Neri

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, lamentó que a 10 años del uso del Ejército en el combate al crimen organizado, diversos estudios señalen que su presencia no ha contenido la violencia, por el contrario en algunas zonas se incrementó, además de que se elevó el número de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

El también coordinador de la bancada del PRD subrayó que por este motivo su grupo parlamentario votará en contra de la Ley de Seguridad Interior y al mismo tiempo, presentará diversos recursos parlamentarios a fin de combatirla.

“Nosotros hemos sido enfáticos en el PRD en ese sentido. Nosotros pensamos que no es correcto que se apruebe la Ley de Seguridad Interior en los términos que se ha venido planteando. Nos parece que el ejército es una institución que hay que sobre guardarla, hay que reservarla, hay que protegerla. Y no puede estar en las calles. Los resultados que ha dado el manejo del ejército en las calles, no necesariamente ha sido el mejor. Entonces, son las policías las que deben enfrentar este problema. En todo caso, desde luego, tiene que plantearse una postura, en el sentido de que el ejército esté en las calles todavía, un tiempo razonable. Pero el ejército, desde luego, que en su momento tiene que volver a los cuarteles”.

Martínez Neri enfatizó que las iniciativas que actualmente se discuten y pretenden aprobar en la Cámara de Diputados no representan ninguna ruta de salida del problema, “más bien le dan carácter de permanente, ya que en lugar de reducir el uso de la fuerza militar, la incrementan y legalizan”.

Al respecto, el legislador por Oaxaca destacó que de 2006 a la fecha la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido más de 9 mil denuncias, de las cuales mil 700 corresponden a la presente administración.