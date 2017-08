En noviembre candidato presidencial del PRI: Ruiz Massieu

Ningún aspirante a la candidatura presidencial de este partido se puede descartar con las nuevas reglas, dijo la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu aunque será hasta noviembre cuando el Consejo Político defina el método para elección del abanderado priista.

La priista Ruiz Massieu declaró listo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que en los tiempos electorales y legales entre a la siguiente fase, que lo llevará a finales de año a definir el método para elegir a sus candidatos, incluido el de la Presidencia de la República.

Luego de coordinar la Asamblea Nacional más grande en la historia del PRI, el cual calificó como un ejercicio de renovación, la exsecretaria de Relaciones Exteriores afirmó que los priistas tienen proyecto, programa, oferta política y mucho ánimo.

Respecto a la eliminación de candados para poder postular a un simpatizante, afirmó que no tiene ninguna dedicatoria y sostuvo que las reformas a los estatutos no son para una coyuntura inmediata, "no estamos pensando en la siguiente elección sino en la siguiente generación porque estas reglas nos van a regir para los siguientes cuatro años".

No obstante, admitió que ahora tienen una mayor posibilidad de abrir más espacios con facilidad a la militancia y a los simpatizantes que se comprometan expresamente con todo lo aprobado y puedan eventualmente ser abanderados del partido.

"Sin dedicatoria, más bien somos hoy un partido más abierto a los nuestros y a nuestros simpatizantes", subrayó, al tiempo que resaltó que "nadie se puede descartar"

Más aún, aclaró que con las nuevas reglas se abren las alternativas y posibilidades para escoger a los mejores no sólo para abanderar la candidatura a la Presidencia de la República sino los 18 mil cargos de elección que estarán en juego en el próximo año.

Después de más de 100 días de debates con el priismo de todo el país, Ruiz Massieu aseguró que la XXII Asamblea Nacional concluyó con un partido renovado, con una oferta política clara, una hoja de ruta a futuro y reglas que les permite certidumbre para abrirse más a la militancia y a la ciudadanía.

En ese sentido declaró que su partido está listo para enfrentar los retos que vienen con un partido renovado y una militancia entusiasmada.

Aseveró que el partido se comprometió con una de las causas que más preocupan a la gente actualmente que es el tema de la rendición de cuentas, la transparencia y la ética en el servicio público.

Por ello, los priistas se dieron un nuevo Código de Ética el cual les permitirá identificar, prevenir e incluso sancionar conductas que no vayan con esa ética y rendición de cuentas.

"Lo hemos hecho en el pasado buscando que se sancione a los responsables de estas conductas, pero hoy tenemos unas reglas internas que nos permite tener un sistema más eficaz", resaltó.

Sobre el caso Odebrecht, Claudia Ruiz Massieu advirtió qué se debe esperar a que formalmente haya información por parte de las autoridades, específicamente la Procuraduría General de la República (PGR), "porque no está bien centrarnos en filtraciones y dichos más que en información oficial y veraz".

Afirmó que los triunfos en la reciente elección en Estado de México y Coahuila dejaron buen ánimo en el priismo y refrendó que el Revolucionario Institucional respetará los tiempos legales para las definiciones de su abanderado presidencial, a pesar que los otros partidos no lo respeten.

En cuanto al frente amplio democrático que impulsan los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional priista afirmó que el PRI está ocupado en lo suyo no en lo que hagan los demás.

Cuestionada sobre las voces que hablan de que es impugnable la reforma que prohíbe los llamados "chapulines" plurinominales, Ruiz Massieu sostuvo que fue una definición de la Asamblea que recoge un planteamiento de la militancia de hace muchos años, aunque quien no esté de acuerdo puede presentar ante los tribunales cualquier consideración que se aprobó.