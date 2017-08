No hay voluntad para igualar salarios agrícolas con EU y Canadá dentro del TLCAN: Chapingo

Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, luego de expresar su apoyo a la Campaña Nacional de recopilación de firmas para impulsar la Consulta Ciudadana que obligue al Senado de la República a echar abajo la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aseguró que es imposible igualar los salarios agrícolas entre México, Estados Unidos y Canadá como lo pretende imponer Donald Trump, toda vez que ni el Estado Mexicano ni empresarios tienen voluntad para ello.

Advirtió que lo único que se vislumbra con la renegociación iniciada el pasado 16 de agosto sobre el TLCAN es que a los mexicanos no les irá bien, las afectaciones presentarán un golpe más duro ya que entre las cuatro prioridades del Gobierno Federal “no está el campo y sí van a entregar los hidrocarburos”.

En el marco de la presentación de Innovación del Proceso Agroindustrial para la Transformación y Comercialización de Haba” realizado en Tlaxcala, sostuvo que ahora hasta “nos quieren imponer un salario en el campo” que jamás se podrá pagar.

Lo anterior debido a que en Estados Unidos se paga entre 9 y 12 dólares la hora mientras que en México son 90 pesos por una jornada de 7 de la mañana a 5 de la tarde o un máximo de 150 pesos por una jornada de 7 de la mañana a 12 de la tarde.

Por ello, afirmó que en México “jamás podremos pagar ni 9 dólares la hora. Nunca se podrá pagar así” pues la solicitud del gobierno norteamericano que encabeza Donald Trump más bien es un “mecanismo de control en la comercialización a favor de Estados Unidos” para impedir las exportaciones nacionales.

Ante más de 30 jóvenes empresarios productores y procesadores de haba en sus diversas presentaciones: en vaina, seca, harina, botanas y panes, indicó que por lo anterior hay que impulsar la producción y el mercado interno para evitar que nos invadan los chinos y estadounidenses, es decir, “el mercado de los alimentos debe ser nuestro”.

Luego de conocer los impactos económicos y de bienestar en la calidad de vida de estos productores de haba ubicados en el poblado La Unión, en el municipio de Tlaxco del estado de Tlaxcala, Sergio Barrales Domínguez, insistió en que ante las desventajas que, para el campo, ha traído el TLCAN desde su aplicación en 1994, apoyará la Campaña Nacional de Recolección de más de 2 millones de firmas para que el apartado agrario salga de este acuerdo o el acuerdo en sí sea rechazado por el Poder Legislativo.

En presencia de campesinos y productores, donde se dio a conocer que México produce más de 6 millones de toneladas de haba y el valor promedio por kilo es de 9 pesos pero con valor agregado el costo podría aumentar considerablemente sin intermediarismos ya que esta leguminosa es rica en proteína y sirve para consumo humano y medicinal, indicó que en México se requiere de una campaña alterna para convencer al consumidor a consumir los alimentos que el país produce.

Asimismo, el Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, luego de hablar de las propiedades nutricionales del haba como es la proteína y el ácido fólico, llamó a los jóvenes productores a difundir las propiedades de los alimentos más allá del interés económico pues dijo “ser Carlos Slim es fácil si sólo se come una torta para no gastar y acumular riqueza. Pero vivir bien no implica ganar mucho dinero sino saber vivir con dignidad”.

La dignidad, agregó, se debe recuperar pues México importa 8 millones de toneladas de maíz amarillo, el 60 por ciento de trigo y una cantidad menor de frijol pero eso sí “no dejamos el refresco de cola” aunque la pobreza esté llegando a los límites de comer ratón de campo que si bien éste alimento es sano, se hace por necesidad ya “cuando hay hambre, se olvida el gusto y se come lo que se encuentra”.

Al respeto, Pedro Ponce Javana, Responsable del Programa Especial de Extensión y Vinculación Universitaria (PEVU) de la Universidad Autónoma Chapingo, destacó la importancia que para esta casa de estudios tiene el impulsar a los jóvenes emprendedores a través del PEVU pues con pequeñas y medianas empresas en el medio rural se podrá rescatar la producción nacional de alimentos así como el comercio interno.

Hizo un llamado a los jóvenes emprendedores rurales a no dividirse ya que la unidad es indispensable para prosperar, garantizar alimentos con valor agregado, cerrar el paso a los intermediarios e impulsar el comercio interno. Acciones que reclama el país para alcanzar su soberanía alimentaria.