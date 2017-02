Cofepris: sin evidencia sobre caso de medicamentos falsos en Veracruz

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ofreció una rueda de prensa en la Ciudad de México en la que señaló que tras la revisión de 151 expedientes en el estado de Veracruz, “hasta el momento no hemos encontrado evidencia de que se hayan aplicado medicamentos falsos o agua destilada a pacientes con cáncer”, como lo aseguró hace dos semanas el gobernador Yunes Linares.

Lo que sí admitió la Cofepris fue el hallazgo en Veracruz de 16.8 toneladas de medicamento caduco en malas condiciones de almacenamiento, así como 46 mil 984 kits de pruebas de detección de VIH sin Registro Sanitario, lo que de suyo constituye una enorme irregularidad que debería derivar en responsabilidades penales para los culpables.

Antes, el propio secretario federal de Salud, José Narro Robles, había declarado en sentido similar, que no había indicios de que se hubieran aplicado los medicamentos falsos a niños con cáncer. A los pocos días, no se sabe si con ingenuidad o malicia, el funcionario peñista se reunió y se tomó fotografías con el diputado federal del PRI y cercano operador del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, Jorge Carvallo Delfín. El mensaje fue pésimo.Poco después de la conferencia de los funcionarios de la Cofepris, el gobernador Miguel Ángel Yunes entró al aire en el noticiero radiofónico de Carlos Loret de Mola para quejarse de que la instancia federal diera conclusiones “aventuradas” cuando aún no han concluido las investigaciones sobre los medicamentos clonados, y aseguró contar con pruebas de sus dichos.

“Tenemos tres evidencias, aquí tengo a la mano los documentos. Una en el mes de junio del año 2010, donde Grupo Roche dijo que el medicamento que le habían enviado, las pruebas que le habían enviado no era un medicamento, que no contenía el principio activo; otra de octubre de 2011, donde se descubren 35 ámpulas del mismo medicamento, de las cuales se envían 14 a analizar en Roche y Roche dice lo mismo, que no contenían principio activo, y de este segundo evento tengo aquí el documento, mediante el cual la propia Cofepris tuvo conocimiento de los hechos y no se pronunció. Es decir, desde el 2012 Cofepris sabe de este tema. Y después hubo otro evento, el 16 de agosto de 2012, donde se volvieron a descubrir medicamentos falsificados”, señaló Yunes Linares.

Desde el periodo poselectoral, fue evidente que el presidente Enrique Peña Nieto evadió felicitar a Miguel Ángel Yunes Linares por su triunfo en los comicios del 5 de junio de 2016 hasta donde le fue posible. Y una vez en el poder en Veracruz el panista, el Gobierno Federal rechazó rescatar financieramente a la entidad, lo que obligó a la administración estatal a solicitar créditos para solventar los compromisos de nómina de fin de año, y más recientemente a pedirle al Congreso del Estado autorización para reestructurar la deuda directa vigente del estado, por un monto de 42 mil millones de pesos, lo que supondrá, inevitablemente, endeudarse más.

En medio de ello, el presidente Peña Nieto ha evitado visitar el estado de Veracruz y se sabe que pretende mantenerse en el mismo plan, al menos de aquí a las elecciones municipales del 4 de junio próximo.A pesar de la debilidad política del gobierno peñista, en un enfrentamiento abierto quien lleva las de perder es la administración estatal, tan sólo por el apoyo en materia de seguridad y las ministraciones de recursos de la Federación. Sin embargo, las sospechas de un renovado apoyo desde Los Pinos para los priistas acusados de saquear al estado se acrecientan ante la falta de resultados para ubicar y capturar al prófugo Javier Duarte y para presentar ante la justicia a los demás implicados, que no se ven muy preocupados por su suerte. Algo sabrán.