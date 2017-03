Acusa México Evalúa que estados manipularon cifras delictivas

La organización México Evalúa manifestó que hay indicios de que algunos gobiernos estatales no dan información exacta sobre las cifras delictivas en los últimos años.

Durante el “foro Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas”, la directora de la organización civil, Edna Jaime, aseguró que durante la investigación que realizaron sí se encontraron irregularidades en los reportes en la incidencia delictiva.

Ante esa situación, comentó que eso levanta sospechas en que los estados han manipulado los números a su conveniencia.

“Es que México no puede ni debe nunca caer en la oscuridad de la pos verdad, no debe nunca manipular cifras de pobreza como lo hizo el Gobierno argentino, en los años de Cristina Kirchner, no puede manipular cifras del déficit público como presuntamente lo hizo el Gobierno brasileño de Dilma Rouseff, menos puede operar con estadísticas delictivas poco confiables.

“Encontramos indicios de que no todos los gobiernos estatales están generando estadísticas confiables, incluso, la evidencia a nuestro alcance nos hace sospechar que algunos estados están Sub registrando o están clasificando incorrectamente sus registros delictivos y esto no puede continuar así”, dijo Jaime.

Agregó que las estadísticas transparentes ayudan a tener mayor confianza de la ciudadanía hacia los reportes que hagan las instituciones sobre el tema de delincuencia.