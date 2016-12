No pagaré deudas ajenas: Raúl Cruz

Oaxaca, Oax.- El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, invita a proveedores que se les adeuda acudan en estas fechas para pago, ya que su gobierno no pagará deudas ajenas.

Asimismo, afirmó que recibirá una administración en ruinas, en quiebra de manos de Galdino Huerta Escudero.

En conferencia de prensa, dijo que con fecha 14 de Noviembre del 2016, acudió al Palacio Municipal para hacer entrega al encargado del despacho de la presidencia, un oficio donde solicitaba se fijara fecha, hora y lugar para llevar a cabo la integración del comisión municipal de entrega-recepción; sin embargo, en los estrados del Palacio se encuentra un oficio signado por el encargado de la presidencia y el secretario municipal donde se ordena el cierre temporal de la oficialía de partes de la secretaráa municipal a efecto que no se reciba ningún documento ni que tampoco corran los plazos ni términos legales para que se dé respuesta hasta que en tanto se restablezca el orden social en el municipio.

Dijo que la Fe del acto mediante constancia 4 mil 822, volumen 177se dieron a la tarea de certificar la Fe de hechos, están requiriendo que les dé a conocer el comité de entrega recepción que fijarán fecha, hora y lugar de la cual no recibieron ninguna respuesta, en vista de lo anterior se hizo del conocimiento del congreso del estado y su órgano fiscalizador por ser las estancias facultadas para sancionar en términos de la ley de responsabilidad de los servicios públicos.

Cabe señalar que a toda vez que no existe un acercamiento serio y formal por parte de la administración en funciones, hasta el momento desconoce el inventario de bienes muebles e inmuebles que son propiedad del municipio, por lo cual esperaran el momento legal y oportuno para iniciar una verificación física de los bienes así como de las condiciones en que se encuentran, en funciones de lo anterior, se iniciarán los procesos administrativos o de índole penal que se lleven a generar por su destrucción, sustracción o despojo, debido a las diversas manifestaciones que se han dado por parte de la ciudadanía el día de hoy tienen conocimiento de las diferentes problemáticas, desconocimiento de la ubicación y estado físico en el que se encuentran las unidades de Santa Lucia del Camino de recolección de basura.

Destacó que hasta el momento no hay circulación alguna en todo el municipio y por lo tanto no hay recolección de basura, no se observa mobiliario de computo ni muchos menos los vehículos que tiene como dato el municipio y son propiedad del estado.

En cuanto a los adeudos a proveedores, exhorta a los proveedores a que busquen al tesorero de Santa Lucia porque en cuanto él tome posesión de su gobierno, no cubrirá ni heredará ninguna deuda de la anterior administración.