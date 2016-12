Adelantan a Veracruz 2 mil 100 mdp de participaciones

Xalapa, Ver.- El próximo 02 de enero del 2017, el gobierno federal enviará a la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Veracruz un monto de dos mil 100 millones de pesos como adelanto de participaciones federales y 500 millones de pesos para los ayuntamientos locales informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el Titular del Ejecutivo estatal, se reunió con los integrantes del gabinete para acordar acciones en materia de presupuesto en el año 2017.

Indicó que por la tarde se reunirá, la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García; el tesorero y secretarios de Despacho para analizar cuánto se va a requerir de las tres líneas de créditos que se abrieron para el gobierno del estado.

Refirió que ese dinero será ocupado para hacer pagos importantes los días 30 de diciembre y 05 de enero.

Cabe destacar que en reunión de gabinete, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que el proyecto de presupuesto 2017 para el estado, plantea un déficit de 20 mil millones de pesos con respecto al Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), monto que supone problemas imposibles de solventar hacia el final del ejercicio fiscal.

En la reunión, que sostuvo desde muy temprano en Palacio de Gobierno, el mandatario explicó que el presupuesto no fue analizado y menos planeado, simplemente se tomó el presupuesto 2016 y se mandó como un tema meramente de trámite.

Por ello, anunció que a partir se instalarán mesas de trabajo entre los titulares de las diversas dependencias y la Secretaría de Finanzas y Planeación para que se defina el monto que necesita cada secretaría.

El mandatario estatal señaló que no se puede garantizar la valía de la información que señala la última ubicación de Duarte.

Debido a que no se puede enviar un nuevo proyecto de presupuesto de egresos, Yunes Linares dijo que se planteará -mediante el diálogo- a los diputados la necesidad de cada dependencia, para que ellos avalen un presupuesto modificado.

“Al momento de que se cambió el calendario electoral que determinó que este gobierno sería de dos años no se pensó en este desfase, lo ideal hubiera sido que se estableciera en un transitorio por única ocasión que después de la aprobación del Plan Veracruzano de Desarrollo se presentaría el presupuesto”, explicó.

El mandatario señaló que se planea que mañana mismo puedan concluir las mesas de trabajo para agilizar la aprobación, que por ley debe realizarse antes de concluir el año.

“La reunión del día de hoy ha sido para acordar una serie de decisiones que hemos tomado, que tienen que ver con la revisión a detalle del presupuesto en la parte referida a cada una de las áreas.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares negó “intercambios” y concesiones para que revelaran la estructura de lavado de dinero. “La inversión particularmente de todo lo que se refiere a nómina, de todo lo que se refiere a servicios personales, gastos operativos de tal manera que podamos dialogar con los diputados y les podamos plantear que necesitamos en primer lugar poner en consonancia el presupuesto 2017 con el Plan Veracruzano de Desarrollo”, planteó.

El segundo objetivo, dijo, se centra en tratar que el presupuesto 2017 vaya llevando a Veracruz “en el camino del crecimiento de las finanzas públicas; si el Congreso aprobará el presupuesto de la manera en que está planteado, el año próximo, a finales del año estaríamos viviendo una situación de desastre, no solo de emergencia financiera”, acotó.

Yunes Linares enfatizó que su gobierno “tomará las decisiones que deba tomar para salvar a Veracruz de una crisis mayor”, al señalar que no se puede olvidar la situación de emergencia que se vive y se refleja en los servicios básicos a cargo del estado, sobre todo los que tienen que ver con la vida humana, que están en extrema gravedad.

Gobierno del Estado anuncia que se condona el pago de tenenciaGobierno del Estado anuncia que se condona el pago de tenenciaSe subsidiará al 100 % la tenencia para 2017 y 2018 y se condona totalmente este impuesto del 2012 a 2015.

“Tenemos que privilegiar esa responsabilidad del gobierno estatal”, agregó el gobernador, al tiempo que señaló que no se puede avanzar con un presupuesto que presenta ese hueco financiero.

“Irresponsable sería decir que se apruebe el presupuesto tal como lo planteó el gobierno anterior y vayamos viendo a ver qué sucede pero eso no es lo que Veracruz merece, Veracruz merece certidumbre”.

Por otro lado, dijo que son pocas personas las que se han despedido a casi un mes de haber iniciado la administración y enfatizó que todo aquel que no cumple una labor representativa o cobraba sin trabajar, no solo se irá, sino que se le fincará la responsabilidad correspondiente, al igual que a quienes lo permitieron.

“Está la responsabilidad frente a ocho millones de veracruzanos, si nosotros no tomamos decisiones concretas y responsables en lo que se refiere al gasto del gobierno, simplemente por cada peso que estemos gastando de manera no eficiente, ese mismo peso se podría destinar a medicinas, a seguridad, no hay de dos”, aseveró.