Marcha de Unidad Nacional ¡Todos somos Uno!

La convocatoria a marchar por la unidad nacional en exigencia al respeto y la dignidad de las personas convocada para partir de tres puntos diferentes en la Ciudad de México, culminó en el monumento a "La victoria alada" conocido como el Ángel de la independencia en donde más de 80 organizaciones civiles entonaron el himno Nacional mexicano.

La Academia nacional de Periodistas de Radio y Televisión encabezada por su presidente nacional, el periodista Carlos Ramos Padilla y los Vicepresidentes nacionales, Miguel Ángel López Farias y Eduardo Ramos Fusther, así como los miembros del Consejo Nacional de Honor, Enrique Lazcano y Leopoldo Mendivil acompañados de cientos de Académicos y manifestantes, hicieron acto de presencia a fin de reiterar que los comunicadores están presentes física y moralmente en apoyo de la sociedad mexicana y del mundo en exigencia al respeto de la dignidad de las personas y en rechazo a actitudes y actos xenofóbicos que lastima y dañan los derechos humanos.

Los puntos de reunión fueron el auditorio nacional, el bosque de Chapultepec y el Hemiciclo a Juárez.

A partir de las 11 de la mañana comenzaron a llegar las cerca de 80 asociaciones sociales con sus representantes y contingentes armados de banderas de México y mantas en donde destacaban la unidad de los mexicanos y enfatizando que ¡Todos somos Uno!

La marcha estuvo en orden y sin mayores incidentes que el de grupos infiltrados que pretendieron distorsiónalos el espíritu de la marcha, sin lograr romper la unidad y cordialidad que prevaleció en todo el evento.

Culminando con el canto del himno Nacional Mexicano que enchino el cuerpo de todos los presentes.

Por lo que miles de personas marcharon el domingo en México para protestar contra las políticas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen deportar en masa a mexicanos, dar continuidad a la construcción del muro fronterizo, e incluso cancelar importantes tratados comerciales con el país.

Durante la marcha también se escucharon protestas en contra del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que tiene actualmente los peores niveles de popularidad de su mandato, empañado por escándalos de corrupción, inseguridad, pobreza y el reciente incremento al costo de la gasolina.

"Tenemos que exigirle a Peña que haga un papel digno como presidente, que nos defienda como representante que es del país", dijo Maricarmen Quiroz, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Quiroz agregó que la exigencia de Peña para su homólogo "no lo exime del mal papel que lamentablemente hasta ahora ha hecho".

En otro punto del encuentro, un grupo de entre seis y ocho personas con megáfono y pancartas se dedicaron a perseguir y hacer marcaje personal a Isabel Miranda de Wallas con la pretendida intención de denunciarla ante la opinión pública. Por lo que se pudo apreciar; es que este grupo de personas junto con otros, más o menos 10 grupos, formados de entre 3 y 6 personas cada uno pretendieron reventar la marcha, pero conforme fueron siendo detectados se les invito a desistir en su intento.

Sin embargo el grupo que mantenía marcaje personal a la señora Miranda de Wallas logró hacer que se retirara ante la falta de seguridad por parte de las autoridades capitalinas que ponían en riesgo la integridad física de la activista.

La movilización, que concluyó de manera pacífica, fue convocada en Ciudad de México pero se replicó en otras importantes ciudades del país como Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, Monterrey, Guadalajara y Morelia, y estados como Puebla y Yucatán, en el centro y sur del país, respectivamente.

Con grandes carteles con mensajes como "mexicanos exigimos respeto... queremos puentes, no muros", vestidas de blanco y llevando en sus manos una bandera del país, miles de personas recorrieron las calles de la capital y Paseo de la Reforma.

En señal de luto por los miles de mexicanos que han sido asesinados en medio de la creciente violencia generada por el crimen organizado, también llevaron banderas de color blanco y negro.

Desde el comienzo de su campaña, Trump ganó críticas por propuestas como la construcción o ampliación de un muro fronterizo que tendría que pagar México, a lo que se sumaron sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que además incluye a Canadá.

Las discrepancias entre ambos gobierno por "el muro", que comenzó a construirse en 1994 durante la presidencia de Bill Clinton, escalaron hasta provocar recientemente la cancelación del primer encuentro entre Peña Nieto y Trump.

El sábado, el mandatario republicano anunció, a través de su cuenta oficial de Twitter, que reduciría el precio de la polémica obra fronteriza, aunque no se conocen detalles de cómo lo lograría.

Parodiando las propuestas de Trump, un grupo de jóvenes avanzaba con un muñeco que lo personificaba y que alrededor tenía un "muro" de telgopor donde escribieron mensajes como: "America first"("Estados Unidos primero"), "Nafta is the worst trade deal" ("El TLCAN es el peor tratado comercial"), "they are rapists"("Ellos son violadores"), entre otras cosas.

TAMBIÉN CONTRA PEÑA

Aun cuando en un comienzo la convocatoria fue para protestar contra el mandatario republicano, cientos de personas aprovecharon las calles para exigir al presidente de México un freno a la corrupción.

En esa línea en algunas pancartas que acompañaron la marcha podía leerse "Yo no soy pro Peña, soy pro México" o "derribemos primero el muro de la corrupción".

"Hay que exigir a nuestro gobernantes que acaben con la corrupción, con tanta muerte y vean por el bien del país", dijo Víctor Robledo, de 28 años.

Durante la marcha, la seguridad fue reforzada en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. La sede diplomática se encuentra a pasos de donde concluyó la convocatoria a las 14:00 horas, tras escucharse el himno nacional.