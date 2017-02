Se apropian bancos de dinero de sus clientes

Las reclamaciones por errores operativos de la banca sumaron un monto de seis mil 449 millones de pesos, en el periodo de enero a septiembre de 2016, cifra que significó un incremento de 72.8 por ciento respecto a un año antes.

Así lo informó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ), Mario Di Costanzo, al destacar que dicho porcentaje representó dos mil 700 millones de pesos más de los reclamos de 2015 por ese motivo.

En conferencia de prensa, dijo que dicho monto corresponde a un millón 436 mil 339 millones de quejas (28 por ciento de incremento a tasa anual), por un promedio de cuatro mil 490 millones de pesos.

"Son errores que sí afectan al patrimonio o al bolsillo de los usuarios", indicó, luego de precisar que la principal causa de reclamación es el pago automático mal aplicado total o parcialmente, conocido como domiciliaciones, con 265 mil 494 quejas.

El segundo motivo de queja es la no entrega de la cantidad solicitada en cajero automático con 239 mil 015 quejas; cobro no reconocido de comisión por manejo de cuenta con 220 mil 670 reclamaciones; cobro no reconocido por otras comisiones con 196 mil 968 casos; cobro no reconocido de intereses ordinarios y moratorios, con 112 mil 516.

"Consideramos este tipo de operaciones como un error del banco o un error del sistema que genera un ingreso para el banco que no debiera de tener y en una afectación a sus clientes ", expresó.

Los bancos con el mayor número de reclamaciones fueron: Citibanamex con 438 mil 468 casos por mil 809 millones de pesos; Bancomer con 391 mil 465 quejas con dos mil 105 millones de pesos; Santander con 218 mil 925 reclamaciones por 433 millones de pesos.

Di Costanzo detalló que de los seis mil 449 millones de pesos de reclamaciones, se abonaron dos mil 146 millones de pesos; mientras que la diferencia corresponde a las quejas que no fueron procedentes.

En este sentido, anotó que el porcentaje de abono fue de 37 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2016, por debajo del 50 por ciento reportado en igual periodo de un año antes, pero la respuesta favorable al usuario fue de 69 por ciento, también menor al 71 por ciento de dicho lapso de 2015.

Ello, muestra que a "casi ocho de 10 usuarios se les declaró procedente esta declaración", anotó el presidente de la Condusef quien recomendó a los usuarios de servicios financieros revisar sus estados de cuenta para saber si tienen movimientos incorrectos.

"Quienes no consulten su estado de cuenta no pueden estar pendientes de los cobros por otras comisiones", concluyó.