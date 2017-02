Mueve dinero y clientelismo a partidos: Ríos Piter

Luego de que el senador Armando Ríos Piter renunció a la bancada del PRD en el Senado, el guerrerense afirmó que su renuncia no es “sólo a un partido” sino a “todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación”, que “no ha facilitado el progreso, no ha resuelto sus problemas más sentidos y no ha dibujado un destino esperanzador para sus hijos”.

En entrevista con El punto Critico Ríos Piter subrayó, no es momento de andarse moviendo de un partido a otro, o de una corriente a otra, ese no es el tipo de liderazgo que se requiere. “Los problemas que tenemos enfrente no distinguen entre derechas, izquierdas y centro y tampoco se resuelven con un sistema presidencialista que ya es inoperante a los ojos de todos”.

El legislador aclaró que su decisión fue "no tener una dinámica política" con el entonces gobernador por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos'.

Señaló la necesidad de proyectar una imagen distinta de Guerrero, que no sólo está vinculado con los hechos ocurridos en Iguala, "sino con cómo estaba funcionando la política, que por cierto sigue funcionando de manera muy parecida porque el problema es la goma de opio, los grupos criminales que son superiores a la actividad política en muchas regiones…".

Estimó que ese era un momento "para reproyectar a todo el Estado mexicano para cambiar muchas de las fallas estructurales que hoy desafortunadamente han seguido creciendo." Resaltó que apenas el fin de semana pasado que participó en el Foro Agenda Migrante escuchó a muchos inmigrantes que no querían regresar al estado por la violencia que se vive.

Para el legislador, "en la dinámica estructural los políticos se volvieron fusibles de un sistema. Eso es lo que yo veo. El circuito del dinero que tiene que ver con el pago de los votos, la configuración de clientelas, los contratos y los comparados que están alrededor de quienes financian esto obviamente a veces son empresarios, de origen lícito su dinero, pero en el caso que estamos hablando pues muchos que tienen que ver con la actividad del crimen organizado…".

Recordó que en 2015 buscó la presidencia del PRD, pero "cambió los estatutos un día y trajo a un presidente que todavía era priista (Agustín Basave), entonces el relevo generacional, el apoyo a los cuadros, la mística de cambio que requería con un partido como Morena enfrenta, pero no se atendió…".

Admitió que el perredismo "tiene el mismo mal endémico que tienen todos los partidos políticos. Hoy me salgo del PRD, pero hago la crítica a los partidos." Consideró necesario "formar un colectivo independiente que pueda rivalizar a ese sistema, y hacerlo de una manera organizada."

De la posibilidad de ser un candidato independiente, respondió: "La decisión puede estar tomada, pero te podría decir un pasito antes que me parece fundamental y del cual depende 180 grados que esto funcione. Hoy todos están instalados en las personalidades, el hombre, la mujer, el actor fuerte. Lo que creo que ya se acabó, y hoy siendo 14 de febrero debería decretarse que el ‘presidencialismo' ya se acabó."

Ante la posibilidad de irse a Morena, Ríos Piter negó que así sea porque "el mal que estoy comentando lo tiene Morena, en menos cachitos tal vez porque tienen menos espacios de poder, pero 600 mil pesos que aparezcan en la delegación Cuauhtémoc y no pase nada, son equis distante a los miles de millones de pesos de Javier Duarte o ‘los moches' del PAN."

Recordó que su renuncia a la candidatura al gobierno de Guerrero fue porque “nos negamos a pactar contra la corrupción”, y decidió no competir por la dirigencia nacional del PRD porque –añadió– “me negué a ser parte de una simulación”.

En este contexto, Ríos Piter dijo que formará el Movimiento Jaguar. “La esencia de este movimiento al que hoy convocamos descansa sobre tres pilares: primero el gasto mínimo de dinero, es inmoral el modelo actual de financiamiento a partidos. Los partidos políticos son negocios grupales disfrazados y subsidiados por el esfuerzo de los mexicanos”.

El segundo pilar, dijo, es el espíritu colectivo. “No nos interesan los demagogos, ni los líderes mesiánicos, de pensamiento único, que prometen resolverlo todo a través de su sola figura.

"Y el tercer pilar es la acción disruptiva, tenemos que emprender acciones nuevas pensadas fuera de caja hay que aspirar a lo imposible”.

Dicho movimiento, dijo, es ajeno a cualquier fuerza política y descansará en gasto mínimo de dinero para que los partidos promuevan “campañas con costo mínimo”; “espíritu colectivo”, porque –subrayó– “no nos interesan los demagogos, ni los líderes mesiánicos”, y “acción disruptiva”, que consistirá en “aspirar a lo imposible, a lo no previsto”.

Ríos Piter reiteró que "estamos diciendo ¡basta! a todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación", y manifestó su intención de contender por la Presidencia de la República en 2018.

Aseguró que el problema del sistema no son las personalidades, el sistema termina colapsando y haciendo fusibles de los actores… “sin duda alguna encantado de participar en el proceso nada más que primero hay que articular un amplio movimiento que sea colectivo. Y ahí habrá personalidades, actores, pero el tema es construir una nueva mayoría social que permita tener un tiro para cambiar el país”.

El politico indicó que le interesa articular algún movimiento de esta naturaleza, sin duda alguna me encantaría participar en el proceso, pero si quiero ser congruente con lo que estoy diciendo. Primero hay que tener la liebre para cocinar la liebre y quienes piensan en un proyecto personal, quienes ven estas figuras de personalismos como el motor se están equivocando, van por la misma ruta que Nuevo León está demostrando que no está funcionando.

Por lo anterior, agregó, “ahora es el momento del triunfo de las ideas y el equipo".

Con la renuncia de Ríos Piter al PRD, uno de los más cercanos al coordinador Miguel Barbosa, suman ocho los senadores que han abandonado la bancada, originalmente conformada por 22 legisladores.

De los ocho que han renunciado, tres anunciaron su incorporación a Morena (Mario Delgado, Rabindranath Salazar y recientemente el chiapaneco Zoé Robledo), uno se fue al PRI (Sofío Ramírez), uno más al PT (Benjamín Robles, excandidato a la gubernatura en Oaxaca), otra subió como suplente del fallecido Manuel Camacho y se declaró independiente (Martha Tagle). Los otros dos independientes son: Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno capitalino y excandidato a gobernador del Estado de México, y ahora Ríos Piter.

Cabe señalar que, como otros senadores que han renunciado al PRD, Ríos Piter continuará trabajando con la bancada del partido del sol azteca.