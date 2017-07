Recibe Comisión de Marina propuesta para fortalecer cabotaje marítimo

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) envío a la Comisión de Marina una propuesta para reactivar y fortalecer el cabotaje marítimo (transporte de personas y mercancías) en México, indispensable para elevar la competitividad de las empresas y de la economía nacional.

Por lo que el secretario de la Comisión de Marina, Carlos Federico Quinto Guillén (PRI), sostuvo que esta instancia legislativa buscará consensuar y compaginar todos los intereses en torno al cabotaje en nuestro país, México, “vertiente económica que durante los últimos años ha estado retraída”.

Asimismo reconoció el interés de empresarios y funcionarios en asistir a las reuniones citadas, pues “se trata de que todos participemos para fortalecer este sector económico tan importante para el país”.

Así también el legislador mencionó que México cuenta con 3 millones de kilómetros cuadrados de mar patrimonial, dimensión mayor en 25 por ciento que la del Mar Mediterráneo, lugar explotado por las diversas naciones que existen a su alrededor.

Informó que la Comisión trabaja con asociaciones y usuarios del transporte marítimo, así como con representantes de diversas dependencias de gobierno para lograr resultados concretos en la materia.

Durante la reunión “Cabotaje en México”, Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), urgió a definir una política pública de corto plazo cimentada en un marco jurídico moderno que promueva el desarrollo del cabotaje marítimo, el cual sólo ha crecido 2.4 por ciento en la última década.

“El cabotaje marítimo se mantiene estancado” pese a que más de un millón de empresas mexicanas lo utilizan y pueden impulsarlo por los beneficios de seguridad, bajas emisiones contaminantes, costos competitivos y posibilidad de detonar regiones que tengan una red carretera y ferroviaria limitada.

Afirmó que impulsar este sector es una oportunidad de gran potencial para mejorar el transporte que apoye el mercado interno, la exportación e importación, ya que elevar el índice de desempeño logístico en México en este rubro es factor primordial para elevar y apuntalar la competitividad.

Para lograrlo, propuso incentivar el transporte marítimo de cabotaje con embarcaciones mexicanas y construir nuevas en astilleros nacionales, así como revisar y analizar la normatividad aduanera, para promover y fortalecer este tipo de tráfico.

“El Poder Legislativo debe hacer su parte, igual que el sector privado, en el Poder Ejecutivo hay mucho por hacer; es un tema de voluntad para plantear las modificaciones legales que se tienen que hacer y llevarlas a cabo”, consideró.

Señaló la necesidad de aplicar nuevos procedimientos y definir instalaciones de manipulación de carga para bajar el costo de la interfaz barco-puerto; además, “reducir los tiempos de estadía de las mercancías y disminuir el costo integral del servicio en los puertos del país, con base en la aplicación de una política tarifaria competitiva”.

Juan Pablo García Garza, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, propuso instalar una mesa de trabajo con funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes; Marina; Economía, y Hacienda y Crédito Público, para que con los empresarios definan una ruta inmediata a seguir, ya que el cabotaje marítimo es un tema fundamental de competitividad que interesa explorar y desarrollar.

En paralelo, dijo, continuar el diálogo con los diputados, a través de la Comisión de Marina, para evaluar, analizar, discutir y presentar propuestas para cambiar algunas leyes que impulse a este sector, sobre todo porque las cifras de desarrollo no son halagüeñas debido a que no se aprovecha el litoral que tiene el país.

“Es un tema de vital importancia para los empresarios impulsar una industria del cabotaje fuerte, de construcción de barcos y navíos. Tenemos toda la posibilidad para hacerlo, sólo faltan las políticas públicas adecuadas para desarrollar el transporte de mercancías”.

Refugio Muñoz López, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, convocó a los diputados a aprovechar la oportunidad que implica la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Si no consideramos aspectos como el cabotaje marítimo que no se ha logrado desarrollar de manera adecuada, cualquier versión del TLCAN no va a ser suficiente para que la competitividad de México mejore”.

Ésta no se mide sólo con la firma de acuerdos de libre comercio. Necesitamos desarrollar un sistema completo de cabotaje porque las carreteras no son suficientes y la red ferroviaria no llega a todos lados y sólo mueve grandes volúmenes. De nada servirá cualquier versión o renegociación del TLCAN, si antes no se impulsa el cabotaje marítimo. Es el gran reto y oportunidad de México, ya que en hacer eficiente su logística se encuentra la clave para competir.

El director general de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (CAMEINTRAM), Armando Rodríguez García, dijo que en materia de cabotaje marítimo solo hay esfuerzos aislados, necesitamos la colaboración de todas las autoridades, donde la norma jurídica también sea evaluada desde varios rubros como el aduanero, el logístico y el tarifario.

Refirió que no se ha generado una política pública que represente un verdadero cabotaje en beneficio del país, ya que los trámites aduanales y la revisión de las cargas representan un obstáculo al correcto desarrollo de esta actividad. “No contamos con un área donde podamos cargar y descargar mercancías en términos de cabotaje, por lo que los esfuerzos son aislados”, reiteró.

Edgar Chahín Trueba, secretario de la Asociación de Industriales del estado de Veracruz, expresó que se requiere desarrollar un sistema completo de cabotaje en el país, ya que “las carreteras ya no son suficientes para transportar mercancías y las instalaciones ferroviarias no llegan a todos lados; a pesar de ello, se maximiza el uso de este transporte para cargas de mayor volumen.

Ante ello, acotó, debemos dar pasos firmes para impulsar el cabotaje en el país, tenemos un país con una gran cantidad de litorales y puertos, con carreteras y ferrocarriles que, independientemente de las situaciones catastróficas, ya están rebasadas y la infraestructura ferroviaria es limitada.

Comentó que el hecho de que todos los puertos son recintos fiscalizados, de que tienen concesionadas las operaciones portuarias, se llegan a convertir en obstáculos para el desarrollo del cabotaje porque se incrementa su costo, por lo que carga no puede subirse a la operación marítima.

Por su parte, el administrador central de Operación Aduanera, Gerardo Alberto Suárez, anunció que conforme a lo acordado en la última reunión, el sector aduanero se comprometió a revisar los lineamientos generales y específicos de las 17 aduanas marítimas, donde no todas realizan operaciones de cabotaje; no obstante, “estamos listos para aplicar lineamientos específicos en ocho aduanas y ya trabajamos en cinco más”.

Dijo que las mesas de trabajo que se realicen deben ser operativas, a fin de que a corto plazo y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se logren beneficios para este sector, delimitando áreas para el cabotaje donde “nosotros ni siquiera deberíamos tener presencia, a fin de que las operaciones sean más ágiles”.

La coordinadora de asesores de la Secretaría de Economía, Graciela Garza Gutiérrez, expresó que desde la dependencia, “reconocemos la relevancia del transporte y logística en la competitividad del país; es fundamental, por lo que nos sumamos a sus propuestas y nos comunicaremos con la SCT para analizarlas.

Reiteró que México tiene potencial para incrementar su eficiencia en materia de cabotaje como elemento habilitador de toda la industria nacional; sin embargo, una política pública integral es algo complejo, pero coincidimos en fortalecer el marco jurídico en la materia.

Se destacó que el cabotaje marítimo mantiene un movimiento de 70 a 75 millones de toneladas; hasta los años noventa el petróleo representaba el 60 por ciento de la carga de cabotaje y la comercial era de 32 por ciento. Actualmente, la carga comercial representa 60 por ciento y la petrolera solo 40 por ciento.

Tan solo en los puertos de Topolobampo, La Paz, Mazatlán, Punta Venado, Cozumel, Playa del Carmen e Isla Mujeres, se mueven alrededor de 8 mil millones de pasajeros en cabotaje.