Reservas impiden resolver caso Odebrecht

Emilio Lozoya Austin ha sido señalado por un grave caso de corrupción y no ha sido llevado a proceso porque hay una serie de reservas de información que legalmente no proceden por parte del gobierno federal y que están legalmente establecidas. Este es un grave caso de opacidad que sucede en otras partes del mundo como es el caso de Argentina, Brasil o Colombia. Falta aún mejorar los sistemas de transparencia por lo que no se puede proceder ante los señalamientos que se hacen de éste sujeto en el exterior, dijo Vidal Llerenas Morales, diputado federal por Morena y secretario de la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputado.

Entrevistado por Eduardo Ramos Fusther durante el programa de El Punto Crítico que se transmite en la 1560 de Amplitud Modulada de Radio Fórmula, el legislador también encargado de la supervisión de las asignaciones federales a los estados dijo estar de acuerdo con el conductor de la emisión radial porque se percibe opacidad y dijo que en los señalamiento de cohecho y soborno es algo más técnico y habría que ver realmente se puede acreditar. “Aquí lo importante es que hay testigos jurados, hay un modus operandi y que estas operaciones se comprobaron que se realizaron en otras partes del mundo”.

Asimismo aseguró que existen elementos de acuerdo con en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y que paso algo parecido y que era tener un contrato y luego ir creciendo el monto de esos contratos. Esas cuentas existen y si se revisan los Papers of Panamá se evidencian estas operaciones. Hay muchas evidencias pero no hay una investigación de la Procuraduría General de la República en este sentido.

“Mire en otras instancias y en el Sistema Nacional Anticorrupción no se han pronunciado sobre el tema”, dijo Vidal Llerenas Morales.

El legislador de Morena expuso y reconoció que la ASF si ha hecho la revisión de algunos contratos y si se han encontrado irregularidades y lo principal viene de estas acusaciones o de personas en Brasil que aceptan su culpabilidad de manera jurada que lo han aceptado en distintos países del mundo donde hay una manera de operación parecida donde se ha comprobado que le extendieron los contratos a Odebrecht que tenían.

Finalmente dijo que está comprobado que en las refinerías le dieron a Odebrecht contratos de ampliación y refinación de petróleo.

En resumen Eduardo Ramos Fusther, dijo que a pesar de todo no hay elementos aún para llevar a Emilio Lozoya ante la justicia.