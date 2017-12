Llegó el momento de México: Meade

Asegura el precandidato priísta; “Hoy llegó ese día para mí, aspiro a servir desde la más alta posición. Me preparé muchos años para este momento”.

El día de ayer, domingo 3 de diciembre, el Dr. José Antonio Meade, acudió ante la militancia Priísta a reiterar su aspiración a ser el precandidato de todos, a la presidencia de la República.

Dijo de manera llana y directa; Aspiro a servir desde la más alta responsabilidad.

Vengo con humildad a pedir su apoyo para que cada familia viva con seguridad y justicia.

Me siento emocionado, honrado de ser su precandidato a la presidencia de la República.

Esta semana me permitió acercarme a muchos sectores, organizaciones y militantes.

Pedimos a Carlos Aceves del Olmo hacer equipo para que los trabajadores con productividad ganen más por su trabajo.

A Ismael Hdz Deras con CNC ofrecí trabajar juntos en favor de las familias campesinas.

Con Arturo Zamora, CNOP las familias sentirán en sus bolsillos el crecimiento de México

Fortalecimiento territorial

Con Hilda Flores y Mujeres del PRI construiremos una nueva historia de incorporación de la mujer a la vida productiva.

Jóvenes del PRI, este triunfo depende de su energía.

A mis compañeros de Gabinete y colegas de trabajo, trabajamos ayer, hoy, y lo haremos mañana por México, de la mano de Senadores y diputados.

Si bien hay cosas que hemos hecho bien, hay cosas que nos lastiman y vulneran, y lo vamos a cambiar

"Quiero ser el candidato de las mujeres"

Estamos poniendo el ejemplo, la mitad de las candidaturas que nos lleven al triunfo serán para las mujeres.

Habrá combate frontal a la corrupción

Ni un peso al margen de la Ley, no más privilegios más que el ser mexicanos.

Inclusión a 8 millones de personas con discapacidad y sus familias. México está por arriba de visiones pequeñas y perdedoras, para México no hay obstáculos

Es hora de las mujeres y niñas, piso parejo en derechos.

Que todo mexicano sepa que dónde ondee la bandera tendrá respaldo.

Las y los necesito a todos. Vengo a pedirles su apoyo.

Cuento con ustedes?

Juntos vamos a ganar las elecciones de 2018.

Acabemos con la idea de que este país se debe reinventar cada 6 años

Las revelaciones no pueeen sustituir la preparación y el trabajo creemos en El hambre de servicio no en El hambre del poder

Estamos del lado de las víctimas no de los victimarios.

El que siembra odio cosecha soledad.

Es el momento de los jóvenes, de su desarrollo, de la certeza de que un mexicano es tan bueno como cualquier otro.

1 de cada 3 candidaturas para las y los jóvenes. Necesitamos seguridad y justicia porque no puede depender de dónde se nace, dónde se vive y de cuánto se gana.

Con las fuerzas armadas tenemos certeza, gracias por defender a nuestras familias. Está precampaña tendrá el signo de lo que espero para México, diálogo para construir soluciones. Me conduciré con la misma rectitud con la que he formado a mi familia

Juntos vamos a ganar la Presidencia de México

Vamos a hacer de México una potencia. Ha llegado el momento de ir juntos por un mejor futuro.

Honraremos el compromiso de nuestra generación

Propongo caminar juntos hasta ganar. Vamos juntos a encontrarnos con la sociedad porque con ella vamos a elaborar las mejores propuestas.

Hablemos con franqueza a los mexicanos