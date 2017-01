Jalisco anuncia cinco medidas contra alza de combustibles

El gobierno de Jalisco anunció cinco medidas para mitigar el impacto al bolsillo de los hogares jaliscienses, tras el ajuste al precio de los combustibles.

Asimismo, dijo, se creará el Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017 con mil millones de pesos de inicio, que incluye una iniciativa para que el financiamiento público a partidos políticos se suprima en años no electorales.

También se pospondrá hasta 2018 la implementación del nuevo modelo de verificación vehicular, y se promocionará a Jalisco como un polo de almacenamiento de combustible.

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dijo que el cambio en la operación del transporte al modelo ruta-empresa es inminente, por lo que instruyó al secretario General de Gobierno, al de Movilidad y al de Finanzas, a convocar a los transportistas a sumarse a este formato y proceder de inmediato con el retiro de concesiones a aquellos que opten por afectar a los ciudadanos.

Señaló que a los que prefieran llevar a la ciudad a un paro bajo el auspicio de quienes propusieron entregarles un subsidio, "desde ahorita les digo:

"El gobierno no se va a mover un milímetro, más aún, no sólo el gobierno, la sociedad en su conjunto, no nos van a mover un milímetro en esto que es hoy una causa común: que el transporte público se transforme y que la carga de esta transformación no la lleve la ciudadanía".

El mandatario estatal mencionó que la regresión no es una opción en Jalisco, por lo que un subsidio a transportistas no se dará, lo que calificó como beneficio para unos cuantos.

Dijo que todo aquel que quiera transitar a este modelo al renovar su unidad y cumplir los demás requisitos recibirá el apoyo estatal, y a quienes opten por el gas natural, el cual reduce 90% las emisiones y que es 35% más barato que el diesel.

Comentó que desde el inicio de su administración, la austeridad es un tema primordial para su gobierno, por lo que anunció la reducción de 50 por ciento en el consumo de gasolinas en el gobierno, excepto vehículos operativos, prioritariamente Policía, Salud y Protección Civil.

Destacó que a esto se le suma disminuir 30 por ciento en gastos de comunicación social, representación y eventos, así como sustituir 10 por ciento en un término de dos años el parque vehicular por autos híbridos y eléctricos.

Sandoval Díaz anunció la implementación del Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, con mil millones de pesos de arranque.

El fin es el de sumar 30 mil beneficiarios al padrón de bienevales, entregar 60 unidades de transporte escolar a municipios, y apoyar a sectores vulnerables con 8 mil calentadores solares, para generar ahorro de 70% en el gasto familiar en gas.

"Con estos ahorros obtendremos los primeros recursos para reunir los mil millones de pesos para crear el Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017, el cual se utilizará para poder fondear todas las medidas y programas para reducir el costo de esta crisis económica en los sectores de la población que más lo requieren".

Resaltó que presentará una iniciativa de Ley ante el Congreso del estado en la que se proponga suprimir a partidos políticos su financiamiento en años no electorales, y que ese recurso sea destinado a dicho fondo.

Hizo un llamado a los ocho municipios metropolitanos a sumarse y aportar 50 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que reciban durante 2017.

Subrayó que este martes se reunirá con el secretario de Hacienda para proponer a la federación terrenos de propiedad estatal en la zona de Los Altos y buscará la inversión privada para que se construya la infraestructura de almacenamiento requerida y así incidir en mejores precios en la gasolina en Jalisco.

Precisó que dentro de esta acción, se propondrá al gobierno federal extender los estímulos a las gasolinas y diésel a los sectores de transporte colectivo de pasajeros y de transporte foráneo de mercancías.

"Apoyaremos el tránsito a unidades de gas natural, híbridas y eléctricas; se iniciará el proceso de desaparición del Sistecozome; se fortalecerá y modernizará a Servicios y Transportes para garantizar el servicio del transporte público; y se recortará y hará más eficiente el gasto de gobierno", mencionó.

Además, dijo que se congelarán durante el resto de la administración los salarios de los funcionarios de primer nivel.